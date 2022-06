¡6 consejos para crear un huerto en casa!

Por mucho que queramos disfrutar de toda una de variedad de verduras y hortalizas en nuestro huerto para no tener que comprar no una sola vez más, lo cierto es que el trabajo y conocimiento de un huerto lleva su tiempo, por eso te recomendamos que comiences cultivos fáciles que no den demasiados problemas y que te animen a continuar con tu pequeño huerto.

Una manera de seleccionar es haciendo criba, escogiendo entre aquellas especies que no se vean afectadas por plagas complicadas, que puedan cultivarse durante todo el año, que no requieran de demasiados cuidados,… Hay varias especies que cumplen con estos requisitos y que están adaptadas al cultivo en espacios reducidos o macetas, entre podemos encontrar la acelga, la lechuga o el rábano.

En el caso de la acelga, al igual que con la lechuga, el único requisito es que cuenten con espacio suficiente para sus hojas. Además tanto la lechuga como los rábanos son de cultivo rápido, por lo que en cuestión de cuatro o cinco semanas pueden cosecharse, sin tiempo apenas a que le afecten plagas.