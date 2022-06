Cómo planificar un baño: consejos y tendencias

Ahora que ya has decidido cuáles serán los criterios que van a marcar el estilo de tu nuevo baño, es hora de aterrizar las ideas. Lo mejor es que hagas un primer croquis que te ayude a visualizar de una manera real en lo que se va a convertir tu cuarto de baño. Muy importante aquí son las dimensiones de todos los sanitarios: la bañera o ducha, ¡o ambos!, el lavabo, el váter o el bidet si es que vas a poner uno. También dibuja el emplazamiento de los huecos, puesto que una ventana o una puerta limita el espacio y hay que tener esto en cuenta para que no se moleste la apertura de puertas o ventanas.

Los dibujos te ayudarán a ver si tu idea funciona o no. Piensa que un cuarto de baño no es como un dormitorio, donde puedes colocar los muebles de una manera y, si pasado un tiempo, no te convencen, cambiarlos totalmente de sitio. En un baño, lo que se hace se queda casi para siempre, o al menos hasta la siguiente reforma. Y es que no es tan sencillo cambiar de sitio una bañera como una cama. Por eso, haz todas las pruebas que necesites, pero eso sí, sobre el papel. Si no eres bueno dibujando, recurre a los expertos del sector que te harán tantos bocetos como necesites. No solo de la habitación, también de cada pieza, como esta plantilla de la empresa especializada Badeloft que vemos en la fotografía y que nos muestra las proporciones reales de esta bañera.