Redecorar tu casa para el 2016 – Paso a paso

No nos cansamos de decir que es el momento de comenzar de nuevo. Cada día debería serlo, no deberíamos esperar a que cambie la última cifra el año, pero por suerte o por desgracia esto es así. Así que puede que este sea el momento perfecto para deshacerte de toda esa ropa vieja que ya no te pones y que sólo sirve para ocupar espacio y acumular polvo en un altillo, en un cajón, en el trastero… Quizás incluso tengas ropa nueva que nunca has llegado a ponerte (sí, consumismo puro y duro) y que necesita a alguien que le de una oportunidad. Por supuesto, no tires esa ropa: regálala a familiares o amigos, dónala a una ONG, a una iglesia… ¡Lo que tu quieras! Le darás otra vida a esa ropa que estaba desperdiciada por completo, habrá personas que sepan aprovecharla y tú ganarás muchísimo espacio, dejando paso en tu vestidor a todo lo nuevo que está por venir.