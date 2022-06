6 papeles pintados para 6 estilos de decoración

Actualmente, no hay nada más moderno y de moda que el papel pintado. Pero eso no quiere decir que este no sea perfecto para ambientes más conservadores y clásicos. Si estás buscando un papel de pared que pegue con tu dormitorio de muebles tradicionales, decídete por las rayas. Un estampado de franjas anchas en diferentes tonalidades del mismo color irá a la perfección.