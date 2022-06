Ideas para introducir piedra en el baño: 6 diseños rústico-modernos

¿Quién no ha soñado alguna vez con un plácido retiro en una casa de campo alejada del mundanal ruido? El estrés de las grandes ciudades hace que, concierta regularidad, quien más y quien menos añore unos días de relax en lo más profundo de la naturaleza. Sin embargo, no siempre es posible hacer las maletas y poner tierra de por medio de modo que, como si de una cuestión de fe se tratara: 'si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña', esto es, si no podemos ir al encuentro de la naturaleza, podemos traernos la naturaleza al hogar. El estilo rústico es una de las corrientes que más te ayudarán con este propósito, incorporando a tu vivienda pequeños detalles como madera o piedra, elementos protagonistas de este estilo, que harán de tus estancias auténticos retiros rústicos. No obstante, tampoco hay que abusar. Si quieres trasladar esta tendencia a tu hogar, basta con que la plasmes en una habitación para tener ese 'respiro' rural aunque seas un urbanita declarado.

En homify somos expertos en hacer de tus propósitos una tarea sencilla. Porque sabemos que en todo hogar hay una estancia en la que nos sentimos auténticos reyes, hoy te proponemos seis grandes ideas para introducir la piedra en el diseño de tu baño rústico.