¡Qué cocinar en casa sea un placer! – Claves para diseñar tu cocina

La gastronomía está muy presente en nuestra vida. No hablamos del hecho de comer que, lógicamente, es algo vital para nuestra subsistencia, sino de las experiencias asociadas a la cocina. Culturalmente, la cocina tiene una gran importancia en nuestras costumbres mediterráneas, no hay evento que se precie, celebración familiar o festejo que no asociemos a la comida y a la bebida. O si no, pensemos en los festejos navideños, cargados de comidas y cenas familiares, con amigos de empresa. Durante esas épocas en que comemos tanto fuera de casa, puede que muchos echen de menos la experiencia de cocinar en su propia cocina, de disfrutar de esa experiencia tan personal en que puede convertirse preparar una comida en casa.

En los últimos años, la cocina como arte está más reconocida que nunca. Nadie pone en duda la experiencia sensorial que podemos tener cuando disfrutamos de una comida bien cocinada y bien maridada con una bebida que esté a la altura de los manjares servidos. Pero también la experiencia de la preparación, el propio hecho de cocinar ha alcanzado un gran respeto. El gusto por la cocina o los conocimientos que todos tenemos sobre gastronomía y técnicas culinarias han aumentado de la mano de las enseñanzas de los grandes chefs, que se han convertido en estrellas mediáticas, o de la multitud de programas de TV surgidos al rebufo de esta moda gastronómica. Y es que la habilidad para cocinar puede aportarnos infinitos beneficios y, lo que antes se entendía como una rutina diaria, ahora se ha convertido en una actividad con la que podemos relajarnos en casa y de la que podemos disfrutar enormemente. Te damos algunas claves para que cocinar en casa se convierta en toda una experiencia.