7 Consejos para disfrutar de un ambiente libre de estrés

El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos que, a veces, pueden llegar a ser graves. No hemos tardado en asumir esta palabra, que procede del vocablo inglés stress, en su versión en castellano y estamos cada día más familiarizados con su uso puesto que convivimos con situaciones de estrés en nuestra vida a diario: el trabajo o la falta de él, el tráfico, la familia, la crisis económica,… Multitud de situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día y de las que no tenemos nosotros directamente el control, nos generan sensación de agobio. Por ello es importante que estemos mentalmente preparados para lidiar con estas situaciones; practicar deportes, mantener una actitud positiva, regalarnos momentos de ocio y placer que nos revitalicen, etc.

De lo que sí tenemos el control exclusivo y podemos hacer que también juegue a nuestro favor, es del ambiente que generamos en nuestra casa. Contar con la decoración adecuada en el hogar nos ayudará a que éste nos sirva de refugio al que recurrir a diario para liberarnos del estrés, recargar las pilas y salir de casa cada mañana con una nueva vitalidad para lidiar con los contratiempos que vayan surgiendo. Un hogar equilibrado aporta, sobre todo, una sensación de protección mayor de la que se tiene fuera. Estos ambientes libres de estrés en casa no sólo nos va ayudar a mantener una actitud positiva que nos hará más productivos y eficientes en cualquier actividad que nos dispongamos a realizar, sino que es más fácil de lo que imaginamos. No quiere decir que debamos rediseñar toda casa o amueblar desde cero toda la vivienda, sino que pequeños gestos como los que aquí te señalamos serán claves para crear este tipo de ambientes.