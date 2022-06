Diseñar el rincón de la tele – 6 diseños inspiradores

Qué levante la mano aquel que no tiene una tele en el salón. La gran mayoría ahí la colocamos y ahí la disfrutamos, o a veces la sufrimos. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones es el elemento central en torno al cual gira toda la habitación. Algo que en la actualidad se acentúa con el progresivo incremento de tamaño que están alcanzando los televisores domésticos, cada vez con más pulgadas. Pero no solo han aumentado las dimensiones de la pantalla, sino que también ha aumentado considerablemente la calidad de reproducción. Por eso no hay salón moderno que se precie que no tenga una TV HD. Es más, la estética de este aparato puede dictar gran parte del resto del mobiliario, tanto si es una tele fijada en la pared como si se apoya en un mueble de estilo moderno.