¿Qué tipo pavimento ponemos en el pasillo?

La primera pregunta de nuestro invitado: ¿Me quito los zapatos? Respondemos a ésta con un no, no te preocupes mientras miramos críticamente nuestro suelo. No queremos ser groseros y obligar a nadie a caminar por el pasillo en calcetines o descalzo, aunque cada crujir de sus zapatos resuena como pisadas de gigante.

Arañazos y manchas suelen ser los problemas más comunes en los pavimentos de casa. Y es que, elegir el pavimento adecuado y mantenerlo correctamente no es una tarea sencilla. Este libro de ideas busca facilitarnos esta función: pros y contras de los pavimentos más comunes en el pasillo de casa.