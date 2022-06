Diseña un vestidor en el dormitorio: ¡6 sencillos pasos!

¿De qué sirve un vestidor si no lo tenemos bien iluminado como para ver qué es lo que tenemos y dónde lo tenemos? Debemos tener en cuenta que no se trata de un trastero en el que apilar la ropa sin ton ni son, si no que es un espacio que estará perfectamente estructurado, un rincón donde encontrar todo a la primera y que además puede convertirse en un espacio de diseño como ningún otro.

Es por eso que debemos iluminarlo con nitidez dentro de nuestras posibilidades de espacio: si tienes un vestidor de reducidas dimensiones es lógico que no vayas a colocar una gran lámpara como la que vemos en la imagen, si no halógenos en la zona del techo o luces bajo las baldas o similar. Puedes colocar también pequeñas luces para diferentes partes: una para la zona de la barra, otra para la parte de los cajones abiertos o el zapatero… ¡La clave está en que no quede ninguna zona oscura!