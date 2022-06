6 lugares para guardar nuestra ropa

Los armarios sin puertas no son aptos para los desordenados, ni para aquellos con amigos curiosos. Sin embargo, si somos ordenados y tenemos a buen recaudo a los amigos chismosos, esta opción es muy elegante para nuestra habitación. No obstante, no todo está a la vista, una parte del armario está formada de cajones, que mantiene la ropa más íntima a buen recaudo. Solo por si acaso.