Puertas de entrada: ¡7 diseños para una bienvenida espectacular!

BTL Property LTD

BTL Property LTD

Y si de pequeños espacios hablamos, contar con una entrada diminuta y que además este retraída hacia el interior se vuelve un verdadero problema ya que si no afilamos un poco el ingenio parecerá un pasillo lúgubre que a lo que menos invita es a entrar. En estas circunstancias se debe de optar por la máxima sencillez y luminosidad, ¿cómo lograrlo?, observa el trabajo realizado por Btl Property Ltd, no se necesita más que algunos botes de color blanco.