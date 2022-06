7 Ideas para una decoración escandinava ¡moderna!

Y en definitiva, no es necesario hacer borrón y cuenta nueva para conseguir transformar nuestra vieja decoración escandinava en su versión más moderna. Tan sólo recurrir al ingenio, a la coherencia estética y tomar nota de los consejos del buen diseño. Por nuestra parte, una última propuesta es explotar el potencial de las paredes, para no sólo ordenar y almacenar de pie (como en el apartado anterior) sino también de forma horizontal, rompiendo con la linealidad de los diseños convencionales. Y por si esto fuera poco, los muros son otra una gran oportunidad para exhibir cualquier elemento que le cuente al mundo algo sobre quienes allí viven: fotografías, obras de arte, cuadros, pósters, etc.