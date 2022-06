Rosa cuarzo – ¡el color del 2016!

Desde la más pequeña, a la más grande, la cocina de casa sigue siendo la habitación donde la decoración juega un papel clave a la hora de crear ambientes amables. Porque muchas veces, aquí no sólo se viene a cocinar, sino también a entablar vida social. Dicho esto, os traemos este diseño donde los fogones se esconden detrás de armarios en color rosa: ahora me ves, ahora no me ves. Y nunca mejor dicho. Para hacerlo de una manera estilosa, se ha escogido nuestro color protagonista, que en grandes dosis, separa visualmente el resto del comedor con la cocina en tamaño mini.

Si la tuya es de dimensiones más grandes, prueba a combinarlo con el blanco sólo en algunos armarios. Vale que el rosa cuarzo no canse, pero tampoco es recomendable abusar de él.