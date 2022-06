¡Amuebla tu casa de cero! 6 errores a evitar

Uno de los primeros errores que todos cometemos puede hacer que toda nuestra decoración quede limitada por el hecho de habernos dejado llevar por el entusiasmo inicial. Comprar todos los muebles de golpe sin tener claro nuestro plan de acción, no es una buena idea.

Uno de las catástrofes que podemos vivir es darnos cuenta de que los muebles de mayor tamaño no encajan en el espacio disponible, siendo demasiado tarde para dar marcha atrás. O puede ocurrir que el mobiliario que en un principio nos parecía perfecto para la habitación cuando lo vimos en la tienda, en su nuevo entorno no se ve igual o los colores de las paredes no combinan.

Nuestro consejo es tomarse las cosas con calma e ir amueblando y decorando poco a poco para asegurar la combinación de los diferentes elementos y confirmar que hay armonía en el conjunto. Además, también deberías tratar de evitar introducir demasiados elementos en una habitación, o en vez de contar con un espacio ordenado y funcional, el resultado será una estancia recargada y caótica. Guarda unas proporciones de tamaño y distribución, a simetría nos ayudará a conservar esa sensación de orden.