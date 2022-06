5 colores para las paredes del cuarto de baño

El rojo es el color de la pasión y una de las tonalidades con más fuerza de nuestra paleta. Con ella conseguiremos un cuarto de baño con personalidad y con un toque muy atrevido. Como color intenso, no es muy recomendable para cuartos de baño pequeños, pero lo cierto es que en la imagen que vemos junto a este texto, la mezcla de este con el blanco y el diseño circular, como de pompas de jabón, no solo no empequeñecen el espacio, sino que le da carácter. Todo se trata de saber combinarlo.