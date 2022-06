Ideas para incluir un vestidor en casa

El almacenamiento sigue siendo uno de los problemas que más gente experimenta en sus viviendas. Su solución parece simple: incluir más armarios y muebles específicos. Sin embargo, no todos disponemos del espacio suficiente para abarrotar nuestra casa con piezas de mobiliario auxiliares. ¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta a esta pregunta es siempre la misma: un buen diseño. Y es que, muchas veces nos dejamos llevar por los convencionalismos y no aplicamos el ingenio a la hora de aprovechar hasta el último centímetro de nuestra superficie. Aunque no lo creamos, cualquier rincón en desuso de casa puede convertirse en un vestidor perfecto donde almacenar nuestros trastos. Te mostramos cómo en este libro de ideas.