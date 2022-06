5 estilos diferentes para un salón extraordinario

Los salones son las estancias más sociales de una casa. Y es que, ¿en qué otra habitación de casa nos reunimos a charlar con la familia, vemos películas con amigos o celebramos una fiesta? Este es uno de los principales motivos por los que su diseño tiene que ser acogedor, no solo para nosotros, sino también para los que nos visitan. La comodidad es otra características que no debemos olvidar y para esto tendremos que considerar qué piezas de mobiliario necesitamos y cómo las colocamos de manera que no abarrotemos la estancia y dejemos el suficiente espacio entre mueble y mueble para poder circular cómodamente. Una vez estudiadas las posibilidades que nuestra habitación puede ofrecernos, en términos de diseñar un salón combinado con un pequeño comedor o tan solo una sala de estar, podremos comenzar a valorar qué estilo queremos para que nuestro salón sea lo más extraordinario posible. A continuación, cinco diferentes. ¿Por cuál os decantáis?