5 cocinas rústicas llenas de encanto

Antiguamente, la cocina, con su chimenea, era el lugar en torno al cual se cocían las grandes historias. Mucho antes de que a los comedores en la cocina los llamáramos office, la mesa redonda era un clásico de las cocinas más rurales. Por eso es un rasgo que no puede faltar y que nos ha conquistado de este espacio que también ha sabido darle el toque cálido a través de un suelo que no es lo que parece. Y es que estamos ante un pavimento vinílico que imita a la madera, convirtiéndose en una alternativa para aquellos que no quieren prescindir de la belleza de la madera pero sí de su precio.