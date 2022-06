Cómo separar espacios sin construir paredes

Tu habitación o salón cuenta con una pared de obra que no quieres tener. Pero no puedes (o no quieres) quitarla entera, es decir, echarla abajo sin más. Nuestro deseo es que esa pared desaparezca para dar más sensación de amplitud a un espacio pequeño… Algo realmente atractivo y recomendable.

Por eso tenemos una alternativa muy factible y bonita que es la de prescindir de parte de la pared y dejar sólo un muro bajo. De esta forma lograrás que los espacios queden separados visualmente aunque apenas lo estén en realidad, dando más sensación de apertura, de visibilidad. Y sin duda alguna esta opción de la imagen creada por Mesdemoiselles Design nos parece una de las más bonitas y originales. Prescindir de la parte superior de la pared y cambiarla por cristal para que la luz fluya sin problemas, sin cortapisa alguna. ¡Fantástico!