Elige el frigorífico más adecuado para ti – 8 ideas

De qué sirve enamorarse de un modelo determinado, de su diseño, de sus características técnicas o de su comodidad si luego no te encaja en el hueco o el mueble de cocina destinado al frigorífico. Y no sólo eso, no se trata de ajustarlo al máximo entre paneles de muebles y armarios, los frigoríficos necesitan tener una cierta ventilación exterior para evitar sobrecalentamientos, por este motivo, intenta evitar que quede completamente empotrado y que sea difícil moverlo, de no ser así, dificultarás también las tareas de limpieza del suelo sobre el que está apoyado.