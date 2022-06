Almacenamiento para el dormitorio: soluciones prácticas

Como comentábamos en la introducción, los armarios son piezas imprescindibles. Sin embargo, el diseño de algunos les convierten en piezas que no resultan tan funcionales como podrían serlo. Esta de obra nos muestra cómo debería ser un armario para resultar lo más práctico posible. En primer lugar, debe situarse en una parte de la habitación que no moleste. Una de las soluciones más prácticas es colocarlo a la entrada, de manera que su presencia no estorbe el resto del espacio. Para ser lo más funcional posible deberá estar dividido con estantes, de manera que se creen diferentes células. Por último, los armarios que llegan al techo son los que mejor aprovechan el espacio, ya que en la balda de arriba se podrán almacenar objetos que no necesitemos tener siempre a mano.