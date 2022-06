6 Típicos Errores que Todos Cometen al Decorar

Nuestro hogar es ese espacio en el que vivimos nuestros mejores momentos: en familia, disfrutando de un fin de semana de descanso, de alguna celebración especial. Además, su diseño y distribución afectan a nuestra rutina diaria y es que, no es lo mismo amanecer en una casa ordenada, decorada a nuestro gusto y con una iluminación apropiada; que tener que afrontar el día a día en una casa llena de objetos, oscura y sin un estilo decorativo definido.

Tanto si estás empezando de cero como si estás dispuesto a redecorar, en este libro de ideas recapitulamos para ti los errores más comunes que, en no pocas ocasiones, cometemos sin saber y que pueden dar al traste el estilo de nuestro hogar. No obstante, lo más importante es que tu hogar esté decorado a tu gusto y el de aquellos que, junto a ti, harán uso de este espacio. No se trata de estar siempre a la última moda en decoración ya que puede ser que, tal o cual tendencia, no se adapten a tus gustos y necesidades. En la misma línea hay que tratar de evitar imitar estilos que aparecen en la televisión o el cine sin tener antes en cuenta que, en muchas ocasiones, no existen posibilidades reales de poder trasladarlos a nuestro hogar.

En cualquier caso, si sigues los consejos que te damos en este libro de ideas, estamos seguros que podrás llevar el estilo que te parezca a tu casa de una forma práctica para que tanto tú como tu familia viváis cómodos y a gusto. Si estás buscando inspiración, ponte abre bien los ojos porque en homify te ofrecemos una variedad de imágenes para que puedas elegir el estilo correcto para tu hogar.