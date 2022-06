Amueblar un apartamento pequeño – 7 ideas

No te engañes. La escasez de metros no es sinónimo de renunciar a la calidez de un hogar acogedor y, dentro de nuestras posibilidades, espacios amplios y funcionales. El salón es una buena prueba de ello de modo que, a la hora de poner en marcha tu proyecto decorativo compact living, ten en cuenta que se trata de una zona estancial en la que has de estar cómodo. Tu mayor enemigo para conseguir un salón amplio y acogedor eres tú mismo de modo que, antes de lanzarte a amueblar, piensa bien qué es lo que necesitas. Un mobiliario coqueto y sin demasiadas piezas puede ayudarte a conseguir el efecto deseado. Sin embargo, esto no quiere decir que tengas que sacrificar ciertos elementos sino más bien sustituirlos por otros que cumplan la misma función de manera similar.

En este tipo de salones, por ejemplo, es habitual no contar con una mesa de centro pero puedes cambiarla por mesas auxiliares que, en un momento determinado puedas cambiar de sitio. Lo mismo ocurre con el sofá. Es posible que no tengas espacio para uno de grandes dimensiones en el que dar cabida a tus invitados, pero puedes incorporar sillas o puff como elementos decorativos que, además de resolver tu problema en caso de tener compañía, se incorporarán al diseño del salón dándole personalidad.