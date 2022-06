Cómo conseguir un salón de escándalo

Sabemos que pintar un salón como el de la fotografía no es tarea para cobardes. Siempre tenemos la duda de si será la opción más acertada o no, pero a veces, ¡el que no arriesga, no gana! El blanco impoluto es una apuesta segura, pero quizás podemos lanzarnos a la piscina y pintar alguna de las paredes de un tono distino como en azul, en gris perla o en color crema. No hace falta pintar todo el salón

El ejemplo de la fotograafía es un diseño obra del despacho Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro en el que el azul de las paredes encaja a la perfección con la gama de colores del salón.