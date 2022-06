¿Cómo decorar un baño alargado y estrecho?

El cuarto de baño es una de las estancias más pequeñas que tenemos en casa; sin embargo, la importancia que tiene en nuestro día a día no se corresponde con sus dimensiones. Cuando, además, el tamaño del baño es especialmente pequeño (destacamos lo de especialmente ya que damos por hecho que siempre querríamos que su tamaño fuera mayor), un diseño adecuado y una correcta distribución del mismo cobra especial relevancia. Al hablar de cuarto de baño pequeño caben distintas situaciones muy diferentes; no son aplicables las mismas recetas a cualquier cuarto de baño que sea pequeño en superficie. En un espacio donde se ubican distintos elementos, que son fijos, y con unas relaciones determinadas entre ellos, la forma de la estancia es un factor determinante. Así, no puede resolverse del mismo modo un baño cuadrado que a uno rectangular y, en estos últimos, no es lo mismo que la puerta esté situada en el lado más corto que en el lado más largo. Este tipo de cuestiones son las primeras que nos debemos plantear a la hora de enfrentarnos a la distribución y decoración de un baño pequeño.

En este libro de ideas vamos a detenernos en un caso particular que nos encontramos en muchos baños, sobre todo en aquellos situados en pisos urbanos por el tipo de distribución que estas viviendas suelen tener, y es el de los baños rectangulares o, más concretamente, el de los baños largos y estrechos. Si cuentas con un cuarto de baño de este tipo, no dudes en seguir leyendo para descubrir nuestras recomendaciones para decorarlo y sacar el máximo partido al espacio.