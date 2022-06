7 senderos para 7 jardines de ensueño

Los adoquines secos o guijarros son tan cómodos de instalar en el jardín, como la gravilla que hemos citado anteriormente, si bien es cierto es que son un poco más caros. No obstante, la combinación puede llegar a ser escandalosamente atractiva, y sobre todo muy atractiva. De hecho, este tipo de adoquines no pueden faltar en ningún jardín que se inspire en los principios zen. Y un jardín de estas características orientales no tiene por que encontrarse solo en Japón, sino que los hay en todo el mundo. Incluso en España podemos encontrar expertos en la realización de este tipo de espacios, como son el estudio de paisajismo madrileño Jardines Japoneses.