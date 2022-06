¿Tienes la casa preparada para la visita de la familia política?

No nos engañemos. Una Navidad en familia no es sino el momento de agasajar a tus invitados, máxime si se trata de tu familia política. Pese a que al final todo el mundo se implique en los preparativos y desarrollo de la velada, corresponde al anfitrión el papel de complacer a sus comensales. Y como no podía ser de otra manera, en una celebración 'made in Spain', hay que hablar en clave de vinos. Lo ideal sería planificar el menú en base a las características del vino en cuestión pero lo cierto es que, este nivel profesional, no suele ser la norma entre el común de los mortales así que si ya has pensado en los platos con los que deleitarás a tus comensales pero no tienes claro qué vino elegir, lo mejor es que busques asesoramiento especializado.

Sea como fuere, al margen del avituallamiento, regar con un buen caldo el menú navideño es casi una tradición de obligado cumplimiento. Porque una Navidad en familia no sería lo mismo sin brindis y el sonido de las botellas al descorchar, ha llegado el momento de rescatar del fondo de tu bodega el mejor vino y si además tienes una colección dispuesta de una forma original como la que nos proponen TC interior, seguro que dejas a más de uno sin palabras.