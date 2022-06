5 consejos para decorar un dormitorio sin ventanas

No disponer de la posibilidad de incorporar una ventana al dormitorio es sinónimo de no disponer de una fuente de luz natural y, su consecuencia directa, la necesidad de iluminarla de manera artificial. Para conseguir un efecto de amplitud, las lámparas de mesilla de noche, suelo y techo te serán de gran ayuda. Sin embargo no es lo único que puedes hacer en materia de iluminación artificial, también es importante que juegues con la temperatura de la luz, es decir, utilizar iluminación cálida y fría para darle diferentes sensaciones al dormitorio. En este sentido, la luz cálida es aconsejable durante el día ya que te ayudará a dibujar el paso de la luz a la habitación; mientras que la luz fría, será la ideal durante las noches cuando necesites una luz más fuerte.

Puedes reforzar la iluminación con el color de los muebles, suelos y paredes por lo que te recomendamos que sean pocos y de colores neutros y claros. En esta habitación de Razoo Achitekci vemos cómo la luz juega con sus reflejos en el techo de madera y, además, los colores claros de la estancia hacen que parezca más ligera.