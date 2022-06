¿Cómo transformar una casa de los años 50 en un piso abierto y moderno?

Volvemos al pasado para explicaros el cambio de la vivienda. Los diseñadores dicen que han creado una casa nueva dentro de la que ya había. Conseguir eliminar por completo la humedad no era una tarea sencilla y para asegurarse de que no volvía a hacer acto de presencia se redujeron 7 centímetros de perímetro y 15 centímetros de altura. Así, se creó una corriente que ventila ahora las paredes originales de la casa consiguiendo que la humedad de la antigua estructura no toque las nuevas paredes de pladur.