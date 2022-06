Cómo amueblar un piso de estudiantes – 7 ideas low cost

O, por qué no, también podéis elaborar vuestros propios muebles. En homify nos encanta apostar por la técnica del Do It Yourself, y no podemos más que animarte a sacar el artista que todos llevamos dentro, y diseñar piezas del mobiliario únicas e inconfundibles. Puedes empezar por elaborar lo que más se necesita en el salón de casa, ya que es el espacio que todos compartís: el sofá o la mesa central, por ejemplo. Para ello, sólo necesitas reunir trozos de madera que puedes encontrar en los mercadillos, un par de clavos, martillos, y una brocha de pintura. Voilá! Ya tenemos listos los muebles del salón. Para que puedas inspirarte, hemos seleccionado el siguiente diseño de la firma argentina Estudio 17.30

Si lo prefieres, también puedes aportar tu granito de arena elaborando otros accesorios más pequeños y sencillos de construir. Échale un vistazo a este libro de ideas para que tomes buena nota de las distintas propuestas.