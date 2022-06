Maravilloso ático con aires italianos

Los que han vivido en un ático sabrán que no es fácil convivir con techos inclinados y con superficies en esquina. No es una tipología fácil de amueblar, ni tampoco de distribuir. Sin embargo, no está todo perdido. Existen múltiples ideas para convertir el ático en una vivienda muy especial. Simplemente hay que transformar las flaquezas en puntos fuertes. Por este motivo os traemos un ejemplo en el que el arquitecto Luca Mancini se ha encargado de diseñar muy bien sus espacios para lograr la máxima amplitud, luz, y aprovechamiento de espacio. Manteniendo siempre un estilo actual y atractivo.

Entremos, pues, en este maravilloso ático que podemos encontrar en Abruzzo, Italia.