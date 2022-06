Vestidores de ensueño ¡para pisos pequeños!

Vamos a empezar maldiciendo a las películas americanas y su manía de dejarnos con grandes expectativas y esperanzas en prácticamente todos los ámbitos de la vida real. Uno de ellos, como no podía ser de otra forma, es el amor: esas parejas a las que parece que nada nunca se les interpondrá, esos momentos de reconquista míticos acompañados de un corte de secuencia con un 6 años después… para dejar paso a unas memorables imágenes sobre los enamorados en un jardín con sus hijos corriendo felices y ellos con su vida, por mucho que intenten vendérnoslo como que no, perfecta. Y no nos olvidemos de las casas, con esas puertas que parecen indicar la entrada a un grandioso salón que resulta ser únicamente el deseado armario con el que toda persona ha soñado alguna vez en su vida tras discutir con el suyo por un enganche de perchas y una acumulación excesiva de ropa en un indeseado pequeño espacio.

Quién pudiera, ¿verdad? Pues bien, por pequeña que sea tu casa vamos a enseñarte cómo hacer el sueño realidad. Te mostraremos algunas ideas y consejos para que puedas tener tu vestidor en el cual meterte y elegir la ropa. Adiós el estrés por intentar abrir las puertas de tu armario que parecen chocar con todo en el momento más inoportuno.