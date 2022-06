6 pequeños cambios que TRANSFORMARÁN tu casa

La apatía se apodera de nosotros al entrar en casa. No sabemos qué es. No caemos en qué es exactamente lo que no nos convence de la decoración de nuestro hogar. ¿Nos hemos cansado? ¿Está vieja? ¿Ha pasado de moda? Sea lo que sea, tranquilo. No te agobies pensando que cambiar el look de tu vivienda será algo que te supondrá un enorme desembolso económico. ¡No tiene porqué ser así!Recuerda que muchas veces son los detalles los que marcan la diferencia, cuanto más si hablamos de decoración y mobiliario.

Hay una serie de pequeños cambios en los que quizás no hayas reparado y que pueden mostrar una imagen completamente diferente del espacio sin necesidad de hacer obras o tirar los muebles por la ventana. Son detalles que pueden suponer un cambio radical en tu vivienda sin que tu cartera llore desconsolada. Así que lo único que esperamos con este libro de ideas es que tu casa luzca muchísimo más bonita después de que lo hayas leído. ¡Hay un universo de posibilidades!