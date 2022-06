7 FANTÁSTICAS ideas para un jardín frontal

Hay muchas viviendas en las urbanizaciones de nuestro país que cuentan con una entrada como esta. Si es tu caso, no tienes que renunciar a tener una bonita fachada, a colocar un pequeñito jardín en la puerta de entrada. Una vez somos conscientes del espacio del que disponemos, basta con pensar en vertical. Es tan sencillo como no querer recargar de flores y plantas uno o dos metros cuadrados, si no de colocar una grande y estilizada que le de verticalidad y elegancia. En apenas un pequeñísimo hueco podemos lograr un diseño de escándalo que además será fácil de mantener.