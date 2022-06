Cuero en los interiores – ¿merece la pena?

Aunque el cuero es duradero, requiere un mayor cuidado y mantenimiento que otro tipo de telas. Para la limpieza habitual, utiliza un paño húmedo muy suave, preferentemente de microfibra. En caso de muebles de cuero de colores claros es indispensable que el paño sea de color blanco. Algunos tipos de cuero pueden limpiarse fácilmente, pro hay otros que no resisten las sustancias limpiadoras. Aquellos que vienen sin acabado o no tienen pigmentación, están más desprotegidos. Es posible aplicarles una crema protectora de muebles de cuero, que crea una película invisible y protege muy bien este material durante algunos meses. En caso de que caiga algún líquido sobre la superficie, límpialo rápidamente con una toalla seca. Para manchas más profundas y resistentes prepara una mezcla jabonosa de agua con champú y frota ligeramente la superficie del mueble con un paño humedecido y bien escurrido tratando de que no queden manchas por cambio de color en el cuero.