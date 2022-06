Con casas así, ¿quién no volvería al pueblo?

Si convives con uno de esos nuevos neorrurales que idealiza la vida en los pueblos y que te amenaza, día sí y día también, con dejarlo todo y marcharse a reconstruir una vieja casita de piedra en una aldea abandonada, entonces, mejor no dejes que este artículo caiga jamás en sus manos. Porque cuando tu pareja vea la increíble transformación de esta casa rural ya no tendrá dudas: la amenaza se habrá cumplido y no te quedará más remedio que acompañarlo al campo. Claro que también es posible que si tú miras con atención las imágenes y te dejas enganchar por este sorprendente proyecto, esta vez seas tú quién convenza al que duerme a tu lado para que lo dejéis todo y empecéis una nueva vida en el pueblo.

¿Estamos exagerando? Juzga tú mismo y descubre con nosotros este interesante proyecto que el estudio Arquitectura Sen Máis ha llevado a cabo en Santa Eufemia, un pequeño pueblo gallego.