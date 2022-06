Cómo construir una pérgola de ensueño

Si optamos por aprovechar la fachada, seguramente interna o trasera de nuestra vivienda, para instalar allí una pérgola, hay que valorar la integración del nuevo elemento en el conjunto. Es decir, dependiendo de si la fachada es de piedra, yeso u hormigón, habrá que optar por los materiales más oportunos, ya que las pérgolas pueden ser de materiales muy variados, desde madera a aluminio. Una vez resuelto el tema estético, hay que ir pensando en cómo se van a unir la casa y la pérgola. En esto también es importante conocer el funcionamiento de los diferentes materiales. Por eso, y por si es necesario realizar piezas a medidas o trabajos específicos es recomendable recurrir a profesionales, ya que no olvidemos que una pérgola debe ser ante todo segura y que no se corra ningún riesgo estando bajo ella. Por eso, si no se tienen muy claras las faenas a realizar en su instalación, no lo dudéis. Consultar y contratar a profesionales. Eso tal vez se puede ahorrar si se opta por pérgola independientes, ya que dependiendo del tamaño y sus materiales, se venden prácticamente como sencillos kits de montaje. Aunque claro aún así hay que tener en cuenta los pasos que os contamos a continuación.