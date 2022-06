Cómo limpiar cada tipo de suelo – 6 trucos

Limpiar los azulejos de suelo puede resultar una tarea agotadora que además puede llevarnos más tiempo del que esperábamos, aunque es una medida necesaria para mantener nuestros baños y cocinas con un aspecto limpio, cuidado y libre de moho.

Existen algunos métodos que pueden ayudarnos a mantener estos espacios de la casa limpios sin demasiado esfuerzo y de forma eficaz, pero para ello tendremos que ser constantes.

En primer lugar, tendremos que preparar la zona que vayamos a limpiar sabiendo por donde vamos a comenzar para así no trabajar el mismo área dos veces. Es importante hacer una primera pasada para eliminar la grasa que puedan tener los azulejos, no sólo en la cocina si no en cualquier zona de la casa como consecuencia del uso de productos corporales, jabones o suciedad procedente del calzado. Podemos emplear productos específicos o una solución de agua con amoniaco, sin necesidad de aclararlo después ya que no dañan las baldosas.