6 consejos para crear un jardín inglés

Como decimos, el jardín inglés se inspira en la naturaleza y en lo salvaje, pero no deja de ser una construcción artificial. Por eso no pueden faltar elementos que no encontraríamos en un bosque, pero con son necesarios y recomendables en un jardín. Hablamos de mobiliario: bancos, columpios o sillones, el objetivo de estos es crear espacios donde los paseantes puedan contemplar cómodamente la naturaleza.