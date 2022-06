6 ideas para cuartos de baño pequeños

A estas alturas de la película decir que vivimos cada vez en pisos más pequeños no sorprende a nadie. Tampoco nos extraña tener que estrujarnos la cabeza cada vez que tenemos que diseñar y decorar nuestros pequeños hogares. En estos casos nuestra perspicacia e ingenio son las mejores armas con las que contamos para transformar espacios diminutos en habitaciones a las que no les falta de nada. Sabemos que en estancias como el cuarto de baño este cometido se complica, hay elementos que no pueden faltar y que además ocupan muchísimo espacio.

Con el objetivo de ayudarte a recabar ideas para la decoración de tu reducido cuarto de baño, hemos seleccionado varios diseños de nuestros expertos que, esperamos, te sean de utilidad.