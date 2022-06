6 ideas para saber elegir el espejo del baño

El diseño de firma no se escapa de nuestra selección y a falta de uno, en esta imagen mostramos dos espejos redondos para baños Adnet. Seguro que los has visto en más de una revista, porque este clásico nunca pasa de moda y hoy es más tendencia que nunca y no solo para el cuarto de baño. Apenas un espejo redondo y unos cinturones de cuero sirvieron para crear uno de los espejos más famosos de la historia. Si tienes un baño con mucho estilo, la guinda del pastel puede ser hacerte con uno de estos. ¿Te imaginas?