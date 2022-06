Patios pequeños: ¡7 ideas para optimizar el espacio!

No todos disponemos de un gran jardín en nuestra casa, de un espacio de exterior enorme en el que colocar todo aquello que se nos antoje. A veces sólo tenemos un patio, una terraza, un jardín de no demasiados metros cuadrados… Pero eso no quiere decir que tengamos que resignarnos, que tengamos que abandonarlo a su suerte o que no pueda tener la misma bonita decoración que otro más grande.

En homify sabemos de la importancia que tiene un patio en una casa, convirtiéndose a veces en un auténtico oasis en el desierto… En este espacio cubierto de plantas, de flores, con una sencilla mesa para sentarse a comer al aire libre y disfrutar de los días de primavera y verano por todo lo alto.

Precisamente por eso queremos hoy proponerte 7 consejos, 7 claves que te serán muy útiles a la hora de sacarle a este idílico rincón de tu casa, todo el partido que se merece. ¡Saca papel y boli! Vas a conseguir fraguar muchísimas nuevas ideas…