Tendencias 2016: Los azulejos más modernos

Hoy en día, en el diseño de interiores son muchos los materiales que aspiran a convertirse en el mejor sustituto de o simplemente quieren emular su aspecto exterior, que no la composición del que el original está hecho. Este mismo principio se aplica en los azulejos que, no contentos con las diversas opciones que nos ofrecen, este 2016 no encontraremos con propuestas que imitan a otros materiales, como el hormigón. Una alternativa para aquellos que apuestan de lleno por los mosaicos, pero no quieren descartar la efecto que el exterior del hormigón tiene sobre los espacios. El resultado es, de hecho, bastante estiloso. Fíjate sino en el suelo de la fotografía.