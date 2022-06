La televisión en casa – 7 ubicaciones alternativas

La televisión es casi un must en el salón de cualquier casa. Es, como decíamos, la primera ubicación que le asignamos por ser el centro de todas las operaciones sociales de casa. Ahora bien, colocarlo delante del sofá principal es una regla básica, pero no la única. En la medida de la posible, asegúrate de que esta ubicación no deje a la televisión de frente a las ventanas principales, ya que los rayos del sol contaminan la imagen y acaban siendo una absoluta molestia a la vista.

En cuanto a su diseño, cuanto más grande, mejor, no se aplica de la misma forma que lo haría con cualquier otro mueble. Aquí es importante cuidar la armonía visual que, no olvidemos, se consigue en relación al conjunto de la decoración. En cualquier caso, la televisión de un salón de tamaño decente, no debería superar las 32 pulgadas.