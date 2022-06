Consejos para una barbacoa perfecta

Por fin llegó el verano y con él uno de los planes imprescindibles del buen tiempo: las barbacoas con amigos. Tanto si somos de los que nos va más la carne, como si somos de los que preferimos la verdura, una barbacoa es siempre una buena propuesta. No importa en casa de quien: si hay un jardín, hay una fiesta.

Pero organizar una barbacoa requiere de ciertos elementos que no podemos olvidar. Tenerlo todo a punto es fácil, pero no está de mal que nos recuerden algunas cosas que no podemos dejar de lado.

Aquí van algunos consejos para que nuestros jardines acojan las mejores barbacoas del verano.