Pide un deseo: tres lofts y un dúplex

La reunificación de las dos últimas plantas del edificio trajo como resultado la aparición del loft que os presentamos en primer lugar en este libro de ideas. En su planta baja se optó por colocar los usos principales, de manera que el nivel superior, con techo abuhardillado, pudiera reservarse a usos más privados. Debido a la inclinación de la cubierta, la planta de arriba no podría ser del todo aprovechable, por lo que se construyó únicamente en la parte donde los techos eran más altos, creando una doble altura con el salón. Para aprovechar la superficie al máximo y no caer en distribuciones estrictas que complican el funcionamiento de una vivienda, se optó por no compartimentar el apartamento. Tan solo un núcleo compacto adosado a un muro divide la vivienda en dos ambientes diferentes: la zona de día y la de noche. Salón, cocina y comedor se encuentran en una de las alas. ¿Al otro lado?