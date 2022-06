5 piezas de mobiliario que darán carácter al dormitorio

A menos que nuestro vestidor esté fuera del dormitorio, en esta habitación nunca puede faltar un buen espejo para vernos de cuerpo entero. No solo porque es en esta estancia donde nos acicalamos y nos probamos la ropa, sino también porque los espejos son un recurso perfecto para aumentar la luminosidad de la habitación, así como para ampliar la sensación de espacio. Si tu dormitorio no es muy grande o escasea la luz no te lo pienses dos veces: lo que necesitas es un buen espejo.

