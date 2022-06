Chimeneas que calientan y separan ambientes

Aunque ya no es tiempo de chimeneas, sino de todo lo contrario, no es mal momento para pensar si el año que viene queremos incluir una en nuestra vivienda. Y es que, ¿qué mejor calor para hacer frente al frío del otoño que el que desprenden los leños cuando se queman? Pero las chimeneas no solo tienen la función de caldear ambientes. Y es que los modelos de chimeneas antiguos son cosa del pasado. Ahora las que se llevan son más modernas que cualquier otro elemento de casa. ¿Y es que acaso alguien se imaginó alguna vez que la chimenea acabara colgada del techo de casa? Las que os presentamos en este libro de ideas, además de escultóricas, son empleadas para separar ambientes, en sustitución a los tabiques. Las distribuciones abiertas y flexibles se sirven ahora de este tipo de elementos para organizar los usos en las plantas, más libres que nuncas.