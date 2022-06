6 rincones de lectura para los que no pueden ir a la playa

Decía Emily Dickinson que para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Aquí, además, añadimos: para viajar, no hay mejor compañero que un libro. Por eso, ahora que empiezan a olerse las vacaciones es el momento de elegir lectura de verano, ese libro con el que nos entretendremos bajo el sol en la playa, o con el que viajáremos en destartalados trenes por Asia Central.

Pero no hace falta estar de vacaciones para darnos al placer de la lectura. Si somos de los que no tendremos vacaciones este año, o estas se nos hacen aún muy lejanas, no hay que desesperarse: cualquier lugar es bueno para leer un buen libro. Eso sí, cada lectura requiere de un ambiente específico. Por eso, proponemos aquí seis particulares y deliciosos rincones de lectura donde olvidarnos de la playa y sumergirnos en el maravilloso mundo de la literatura.